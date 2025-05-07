Zafer Bayramı öncesi Ukrayna’dan Rusya’ya dron yağmuru!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



24 saatte 524 İHA sayısı, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük İHA düşürme rakamı olarak kayıtlara geçti.Bakanlığın açıklamasına göre, hava savunma birlikleri ayrıca beş “Neptün” füzesini, altı JDAM güdümlü bombayı ve iki HIMARS roketini de etkisiz hale getirdi.



Aynı açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin son 24 saatlik süreçte Ukrayna ordusuna ait geçici konuşlanma noktalarına yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırılar, Ukrayna’nın 149 farklı bölgesindeki askeri mevzileri hedef aldı. Hedef alınan noktalar arasında insansız hava araçlarının fırlatma alanları, askeri havaalanlarına ait altyapılar, insansız deniz araçları ile mühimmatların depolandığı tesisler de yer aldı.



Kayda geçmiş en büyük sayı



Rusya’ya yönelik bu son İHA saldırısı, sayıca şimdiye dek görülen en büyük çaplı saldırı olarak değerlendiriliyor. Önceki rekor, 11 Mart 2025 tarihinde kaydedilmişti. O gün içinde Rus hava savunma sistemleri 343 Ukrayna İHA’sını düşürmüştü.



Son gelişmeler, çatışmanın giderek daha fazla insansız sistemler üzerinden yürütüldüğünü ve Ukrayna’nın Rusya içindeki hedeflere yönelik insansız araç saldırılarını artırdığını gözler önüne seriyor. Rusya ise bu tehditlere karşı hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdürüyor.



Drone tehdidi nedeniyle Rusya'da havacılık Kaosu



Rusya'nın önde gelen havalimanlarında drone tehdidi nedeniyle uygulanan uçuş kısıtlamaları, ülke genelinde büyük çaplı bir ulaşım krizine yol açtı. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Mayıs tarihleri arasında en az 350 uçuşun iptal edilmesi veya ertelenmesi sonucunda 60 binden fazla yolcunun seyahat planları alt üst oldu.



Moskova'nın üç büyük havalimanında yaşanan operasyonel aksaklıkların boyutları şöyle: Vnukovo Havalimanı: 50 uçuş iptal edildi, 45 uçuş bir saatten fazla gecikmeli kalkış yaptı. Sheremetyevo Havalimanı: 40 gidiş ve 60 varış uçuşu iptal edildi, en az 50 uçuşta önemli gecikmeler yaşandı. Domodedovo Havalimanı: Yaklaşık 20 gidiş uçuşu iptal edildi.



Domino etkisi olabilir



ATOR yetkilileri, havayolu şirketlerinin uçuş programlarının birbirine bağlı doğası nedeniyle, ilk aksaklıkların zincirleme olarak yeni iptal ve gecikmelere yol açabileceği konusunda uyardı. "Uçaklar zamanında varış noktalarına ulaşamadığı için, bu durum diğer uçuşları da etkileyecek" açıklamasını yapan yetkililer, yolcuları uçuş durumlarını sık sık kontrol etmeleri konusunda uyardı.