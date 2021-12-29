Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısı 1,2 milyon, gerçekleşen 10 bin

Kütahya’da bulunan ve Türkiye’nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için 1 milyon 207 bin 921 yolcu garanti edilirken, gelen ve giden yolcu sayısı sadece 9 bin 966 oldu.







Hata payı yüzde 99 olarak gerçekleşti. Havalimanındaki garanti yolcu sayısı için firmaya 6 milyon 359 bin 718 euro ödeme yapıldı.





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) Zafer Havalimanı’yla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. CİMER açıklamasına göre 2021’in ilk 11 ayında havalimanında giden iç hat yolcu sayısı 8063, dış hat yolcu sayısı ise 1903 oldu.





Verileri paylaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti, Zafer Havalimanı’nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı” dedi.







Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:







“AK Parti, Zafer Havalimanı’nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı.

2021 (ilk 11 ay)

Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921

Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966

Hata payı: % 99

Garanti ödemesi: 6.359.718 Avro

Kaynak: Sayıştay, Cimer”





2044 YILINA KADAR PARA BASACAK





İbrahim Çeçen (IC) Holding, havalimanını 50 milyon euroya mâl etmişti. Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 euro+Katma Değer Vergisi, dış hatlarda 10 euro+KDV ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak.