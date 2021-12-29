Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısı 1,2 milyon, gerçekleşen 10 bin /29 Aralık 2021 18:30

Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısı 1,2 milyon, gerçekleşen 10 bin

AKP, Kütahya’daki Zafer Havalimanı için garantilediği yolcu sayısı nedeniyle 2021 yılının ilk 11 ayında kendi rekorunu kırdı. Havalimanı için garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921’ken gerçekleşen yolcu sayısı ise sadece 9 bin 966 oldu.

SHABER3.COM

Kütahya’da bulunan ve Türkiye’nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için 1 milyon 207 bin 921 yolcu garanti edilirken, gelen ve giden yolcu sayısı sadece 9 bin 966 oldu.

Hata payı yüzde 99 olarak gerçekleşti. Havalimanındaki garanti yolcu sayısı için firmaya 6 milyon 359 bin 718 euro ödeme yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) Zafer Havalimanı’yla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. CİMER açıklamasına göre 2021’in ilk 11 ayında havalimanında giden iç hat yolcu sayısı 8063, dış hat yolcu sayısı ise 1903 oldu.

Verileri paylaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti, Zafer Havalimanı’nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı” dedi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“AK Parti, Zafer Havalimanı’nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı.
2021 (ilk 11 ay)
Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921
Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966
Hata payı: % 99
Garanti ödemesi: 6.359.718 Avro
Kaynak: Sayıştay, Cimer”

2044 YILINA KADAR PARA BASACAK

İbrahim Çeçen (IC) Holding, havalimanını 50 milyon euroya mâl etmişti. Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 euro+Katma Değer Vergisi, dış hatlarda 10 euro+KDV ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısı 1,2... Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:34:25