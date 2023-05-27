Samanyolu Haber /Gündem / Zafer havalimanı 'organize soygunu' tam gaz devam ediyor /27 Mayıs 2023 13:54

Zafer havalimanı 'organize soygunu' tam gaz devam ediyor

Açıldığı günden beri tutturamadığı yolcu garantisi sayılarıyla gündemden düşmeyen ve Hazine'yi sürekli zarara uğratan Zafer Havalimanı, yine zararla gündeme geldi. Bu yılın ilk 4 ayı için 439 bin 244 yolcu garantisi verilen havalimanını sadece 17 bin 785 yolcu kullandı.

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Açıldığı günden beri tutturamadığı yolcu garantisi sayılarıyla gündemden düşmeyen ve hazineyi de sürekli zarara uğratan Zafer Havalimanı, 2023’te de yine zararla gündeme geldi.

Bu yılın ilk 4 ayı için 439 bin 244 yolcu garantisi verilen havalimanını sadece 17 bin 785 yolcu kullandı. Yolcu tahminindeki sapma yüzde 96 oldu.

Havalimanının 2023 yılı yolcu garantisi toplamı sayısı ise 1 milyon 317 bin 733 ve yıl sonuna kadar bu rakamın tutturulması da imkansız görünüyor.

YOLCU TAHMİNİNDE YÜZDE 96’LIK SAPMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Ocak’ta Zafer Havalimanı’nı 4 bin 83, şubat ayında 3 bin 825, mart ayında 5 bin 167, nisan ayında ise 4 bin 710 yolcu kullandı.

Toplamda 17 bin 785 yolcunun geldiği havalimanını ocak- nisan aylarında kullanan dış hat yolcu sayısı 6 bin 545, iç hat yolcu sayısı 11 bin 240 oldu.

Zafer Havalimanı’na ilişkin sözleşmeye göre, iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 Euro, dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 Euro garanti edildi.

2044’TE KAMUYA DEVREDİLECEK

Açıldığı yıl 850 bin yolcunun garanti edildiği havalimanına ilişkin sözleşmede yıldan yıla garantili yolcu sayısı da arttı.

10. yıl itibarıyla havalimanının yıllık garantisi 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi.

Zafer Havalimanı’nın yapım maliyeti 50 milyon Euro oldu.

2012-2022 yıllarında şirkete yapılan garanti ödemesi 59 milyon 676 Euro’ya yükseldi.

Havaalanı kamuya 2044’te devredilecek.

Bu tarihe kadar şirkete ödenecek olan garanti ödemesi 208 milyon Euro olacak.

'BU SOYGUNU DURDURACAĞIZ'

Zafer havalimanı ile ilgili konuyu sık sık TBMM gündemine getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'AKP iktidarının Zafer Havalimanıyla ilgili performansı, Guinness Rekorlar Kitabına girecek niteliktedir. 2020 yılında garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 279 bin 352'ydi ve gerçekleşen yolcu 7 bin 429 oldu. Hata payı yüzde 99 oldu.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi ve 2023 için verilen yolcu garantisi ise 1 milyon 317 bin kişi oldu. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi veriliyor.

Bunun tutturulması mümkün mü ? Bu kadar öngörüsüzlük olur mu ? Hazineyi zarara uğratanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu soygunu biz durduracağız''
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