Zafer Havalimanı soygunu göz göre göre devam ediyor!

Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'nın, yılın ilk 9 ayında 7 bin 397 yolcu taşıdığı ve havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 202 bin Avro ödeme yapacağı ortaya çıktı.



Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda, şirkete verilen garanti yolcu sayısının yine tutmadı.



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılının ilk 9 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 7 bin 397 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının 988 bin 299 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 202 bin Avro ödeme yapacağını ifade etti.



YOLCU GARANTİSİ GEÇEN YIL DA TUTMAMIŞTI



Yılın ilk sekiz ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 5 bin 725 olmuştu. İlk sekiz ay için ödenen miktar ise 4 milyon 650 bin Avro olmuştu.



Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yılda tutmamış ve sadece yaklaşık 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin Avro ödemesi yapılmıştı.



Havalimanı’nı 2016 yılında 86 bin, 2017 yılında 102 bin, 2018 yılında 99 bin, 2019 yılında 82 bin yolcu kullanmıştı.