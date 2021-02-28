Zafer Havalima'nında büyük vurgun

Havalimanı için verilen yolcu garantisi ise açıldığı günden bu yana bir kez bile tutturulamadı.







2012 yılında açılan Zafer Havalimanı 29 yıl 11 aylığına IC İçtaş İnşaat tarafından işletiliyor. Anlaşmaya göre havalimanından geçmeyen yolcu için 21 Mart 2044’e kadar şirkete devletin kasasından garanti bedeli ödenecek. IC İçtaş aynı zamanda İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de işletiyor.





Yolcu garantileri tutmayan havalimanının 2020 yılında hata payı yüzde 99. 2020 yılı için 1 milyon yolcu garantine karşılık havalimanını yalnızca 7 bin yolcu kullandı. Geçmeyen yolcunun garanti ödemesi ise 6 milyon 738 bin euro.





2012-2020 yılları arasında 8 milyon 915 bin 411 yolcu garantisi verildi. Havalimanını bu 8 yılda yalnızca 318 bin 935 yolcu kullandı. Hata payı ise yüzde 97. Buna karşılık garanti ödemesi de 45 milyon 891 bin 152 Avro. Verilen Hazine garanti ödemeleriyle havalimanının nerdeyse maliyeti karşılanmış durumda.





Birgün'de yer alan habere göre, eğer hata payı yüzde 97 civarında devam ederse muhtemel yolcu sayısı 1 milyon 294 bin 915 olacak ve şirketin kasasına Hazine’den 208 milyon 131 bin 332 avro girecek. Şirketin karı ise yüzde 300 olacak.





Hazine garantili projelerin garantileri anlaşma gereği dolar cinsinden veriliyor. Peki 2020 yılında dolar yükseldiği için artan garanti bedeli ne kadar?





Bu soru Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sorulmuş ve bakan Yap-İşlet-Devret projelerinde sadece dolar kuru yükseldiği için ortaya çıkan zararın 83,7 milyar lira olduğunu itiraf etmişti. Karaismailoğlu, kasım ayında komisyonda 2019’da 750 milyar TL olan bütçe giderlerinin 2020’de 920 milyar TL’ye nasıl ve neden çıktığını açıklarken şunları söylemişti:





"KÖİ yatırımlarına harcanan döviz cinsinden tutarlar, değişen döviz kuruna göre revize edilmiştir. Güncellenmiş ve kur farkından artan tutarın toplamı ise yaklaşık 83,7 milyar TL’dir."





Havalimanı açıldığından beri ödenen miktarın Euro cinsinden değeri şöyle:





2013

4.6

2014

4.9

2015

5.2

2016

5.6

2017

5.8

2018

6.1

2019

6.4

2020

6.7