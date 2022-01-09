Zafer Havalimanı'nda kronik hüsran: Hedef 1 milyon 317 bin, gerçekleşen 22 bin

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, Zafer Havalimanı’na 2021’de 640’ı iç hat, 48’i dış hat olmak üzere toplam 688 uçak indi. Bu uçakların 302’si ticari uçaktı.





İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar 196 milyon Euro civarında para çıkacak. Yatırım maliyeti 61,1 milyon Euro olan şirkete, 2012 yılından 2020’ye kadar toplamda 45,9 milyon Euroluk garanti ödeme devlet tarafından yapıldı. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi.