Zafer Partili isimle ilgili karar belli oldu

İstanbul'da Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker, "Zafer partisi gelecek, mülteciler gidecek" afişi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı. Adem Şeker ile beraberindeki 2 kişi, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Şeker'in gözatlına alındığını sosyal medya hesabından "Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakoluna gitmek için yola çıkmışlardır” paylaşımı ile duyurdu.