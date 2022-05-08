Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partili isimle ilgili karar belli oldu /08 Mayıs 2022 19:47

Zafer Partili isimle ilgili karar belli oldu

"Zafer partisi gelecek, mülteciler gidecek" afişi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in serbest bırakıldığı ifade edildi.

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Son dönemde mülteciler üzerinden yaptığı siyasetle dikkatleri üzerine çeken Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'nin İstanbul Arnavutköy İlçe Başkanı, bu kapsamdaki bir afiş nedeniyle gözaltına alınmıştı. İlçe Başkanı Adem Şeker'in serbest bırakıldığı aktarıldı.
 Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul'da Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker, "Zafer partisi gelecek, mülteciler gidecek" afişi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı. Adem Şeker ile beraberindeki 2 kişi, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Şeker'in gözatlına alındığını sosyal medya hesabından "Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakoluna gitmek için yola çıkmışlardır” paylaşımı ile duyurdu.
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