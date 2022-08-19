Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ'ın yardımcısının iş insanına yaptığı şantaj ifşa oldu /19 Ağustos 2022 16:44

Ümit Özdağ'ın yardımcısının iş insanına yaptığı şantaj ifşa oldu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın, bir iş insanına sosyal medya hesabını hackleterek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Taşkaya, şantaj mesajında arkasında emniyet müdürünün olduğunu söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya’nın, bir iş insanının sosyal medya hesabını hacklettirip şantaj yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir’in Instagram hesabını hackletti ve kendisinden şantajla 5 milyon dolar istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya, iş insanına şantaj yaparak “Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var.” mesajını yazdırdı.

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