Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındı





Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Pazartesi günü Ankara'da gözaltına alındı. Gelişmeyi Sözcü TV sunucusu İpek Özbey duyurdu. Özbey, Özdağ'ın bir restoranda yemek yerken gözaltına alındığını ve İstanbul'a götürüleceğini bildirdi.Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı da gözaltı haberini doğruladı. İl örgütü Çağlayan Adliyesi önünde toplanacak.Özdağ hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Pazartesi günü soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın Özdağ’ın bir önceki gün yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirildi.Başsavcılık açıklamasında ayrıca, Özdağ’ın sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiğini belirtti. Özdağ'dan soruşturmaya tepki gecikmedi.Zafer Partisi Genel Başkanı, X hesabında yaptığı açıklamada, "Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayı'nda yaptım," dedi.Konuşma yerinin Antalya olduğunu fakat Antalya Başsavcılığı veya Ankara Başsavcılığı yerine soruşturmanın İstanbul Başsavcılığı tarafından açıldığına dikkat çeken Özdağ, "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz," ifadelerini kullandı.Zafer Partisi'nin 19 Ocak Pazar günü Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ, "Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır," demişti.Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimlerinin "Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladığını" belirten Özdağ, Erdoğan döneminde "deist, ateist oranının yüzde 16’yı aştığını" öne sürdü.Özdağ ayrıca, "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir," ifadelerini kullanmıştı.