Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partisi'nde 'kanlı hesaplaşma' iddiası /25 Eylül 2022 17:04

Zafer Partisi'nde 'kanlı hesaplaşma' iddiası

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın çıkışlarıyla gündemdeki yerini koruyan Zafer Partisi'nde bu kez de 'kanlı hesaplaşma' iddiası ortaya atıldı.

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Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Soner Çam, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kendisinin ve arkadaşlarının 20 kişi tarafından darp edildiğini ileri süren Çam, bu saldırıyı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiğini iddia etti.

Çam partideki görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini de duyurdu.

Çam kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıda şu ifadelere yer verdi:

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim.Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.

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