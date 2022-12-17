Zafer Partisi'nde toplu istifa

Zafer Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi ve yaklaşık 300 parti üyesi partiden istifa etti.



Kandemir, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi Çekmeköy kurucu başkanlığı görevini bugüne kadar layıkıyla yürüttüğünü ifade ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.



"İSTİFAYA MECBUR BIRAKILDIK"



Gelinen son noktada istifa kararı almaya mecbur bırakıldıklarını söyleyen Kandemir, parti içi hiyerarşiye uyulmadığını, liyakat esasına önem verilmediğini savundu.



Kandemir, "Ben ve dava arkadaşlarım, bundan sonra da aynı çizgi ve inançla Türk milliyetçilerinin bayrağının dalgalanması için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Zafer Partisi'nden istifa ediyoruz" diye konuştu.



Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi ve yaklaşık 300 parti üyesinin istifa ettiği öğrenildi.