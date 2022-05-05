Zafer Partisi'nden genelge: Dikkatli olun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TGRT Haber'de katıldığı bir pogramda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için kullandığı ifadeler yeni bir gerginliğin de fitilini ateşledi.





Özdağ'ın sert bir şekilde karşılık vermesi sonrasında ise olası provokatif eylem ve söylemlere karşı partililerin uyarıldığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Son olarak Ümit Özdağ, kendisine yönelik "Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur" şeklinde ifadeler kullanan Süleyman Soylu'yu "Erkeksen bekle" diyerek yarın bakanlık önünde 'düello'ya çağırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Son olarak Ümit Özdağ, kendisine yönelik "Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur" şeklinde ifadeler kullanan Süleyman Soylu'yu "Erkeksen bekle" diyerek yarın bakanlık önünde 'düello'ya çağırdı.

"PROVOKATİF EYLEM VE SÖYLEMLERE KARŞI DİKKAT"





Zafer Partisi Genel Merkezi, Özdağ'ın bu açıklamasının ardından bir genelge yayınladı. Partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, Süleyman Soylu'nun açıklamaları "ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar" olarak nitelendirilerek "provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olunması" istendi.