Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için yaptığı 'sarı torba' paylaşımlarına soruşturma /04 Mayıs 2025 12:35

Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için yaptığı 'sarı torba' paylaşımlarına soruşturma

Zafer Partisi'nin "Sırrı Süreyya Önder" paylaşımları sosyal medyada tepki çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden sanatçılara kadar birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Ancak Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları tepki çekti. Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli paylaşımlara tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi'nin sosyal medyada tepki çeken "Sırrı Süreyya Önder" paylaşımları hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."
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