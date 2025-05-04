Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için yaptığı 'sarı torba' paylaşımlarına soruşturma

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden sanatçılara kadar birçok kişi taziye mesajları yayımladı.





Ancak Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları tepki çekti. Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli paylaşımlara tepki yağdı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi'nin sosyal medyada tepki çeken "Sırrı Süreyya Önder" paylaşımları hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Tunç, şu ifadeleri kullandı:





"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."