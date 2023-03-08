Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partisi'yle ittifakı sonlandıran Muharrem İnce'nin 'yeni' adresi belli oluyor /08 Mart 2023 12:05

Zafer Partisi'yle ittifakı sonlandıran Muharrem İnce'nin 'yeni' adresi belli oluyor

Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin de CHP listelerinden seçime girmesi yönünde teklif gittiği, buna sıcak baktığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Seçimlere kısa bir süre kala kulis faaliyetleri hız kazandı.

tv100'den Erdoğan Aktaş "Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir" başlıklı bir yazı kaleme alırken, sürece dair şu bilgileri dile getirdi:

"Altan Öymen ve Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı’na bir öneride bulundu. İki tecrübeli siyasetçi Muharrem İnce konusunu açarak önerilerini dile getirdi:

“Bu kadar parti ile ittifak yapıyorsunuz. Onlara milletvekili kontenjanı veriyorsunuz. Muharrem İnce de CHP’nin öz evladı. Onu da bir şekilde CHP listelerine dâhil ederseniz çok iyi olur.”

Bu öneri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da çok olumlu karşılandı.

Şimde CHP temsilcileri Memleket Partisi ile temasa geçecek.

Haberi duyar duymaz bir de Muharrem İnce’ye aradım. Bana verdiği yanıt tecrübeli bir siyasetçi olarak kısa ve netti: “Dereyi görmeden paçaları sıvamam.”

Eğer iki taraf anlaşırsa, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayacak.

Bir başka deyişle….

Altılı Masa’daki Akşener krizine çözüm aranırken, Kılıçdaroğlu’nun “Halil İbrahim Sofrası”olarak nitelendirdiği Masa’ya dolaylı da olsa Muharrem İnce de oturmuş olacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zafer Partisi'yle ittifakı sonlandıran Muharrem İnce'nin... Sonraki Haber >>

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener Söz Verdi

Meral Akşener Söz Verdi

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:35