Samanyolu Haber /Gündem / 'Zafer'de hedef yüzde 96 şaştı, 7 milyon Euro vatandaşın cebinden çıkacak /16 Temmuz 2022 14:14

'Zafer'de hedef yüzde 96 şaştı, 7 milyon Euro vatandaşın cebinden çıkacak

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yıllık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nı bu yılın ilk altı ayında sadece 21 bin yolcunun kullandığını belirtti. Vatandaşın vergilerinden yine havaalanını işleten AKP'ye yakın İbrahim Çeçen'e para ödeneceğini söyleyen Kasap, " Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında." dedi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki havalimanlarının 2022 yılının ilk 6 aylık performans raporlarını açıkladı. Kütahya’da bulunan ve hizmete girdiğin günden beri yanılma payı ile gündeme gelen Zafer Havalimanı, yine garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadı.

“YÜZDE 96’LIK BİR YANILMA PAYI VAR”
Ali Fazıl Kasap, bugün yaptığı açıklamada, DHMİ’nin Zafer Havalimanı’na ilişkin verilerini değerlendirdi. Kasap, “Devlet Havalimanları İşletmesi, 2022 yılının ilk 6 aylık performans raporlarını yayınladı. Buna göre Zafer Havalimanı, Türkiye’ye ve ekonomimize yine bir faciayı yaşatıyor. Zafer Havalimanı’nın ilk 6 aydaki yolcu sayısı 14 bin. Dış hat yolcu sayısı ise 7 bin 900. Toplamda hemen hemen 21 bin yolcu hizmet almış. Vadedilen, yolcu garantisi verilen sayı ise 658 bin 866. Yani müteahhidin lehine yüzde 96’lık bir yanılma payı var.” dedi.

“TOPLAMDA 250 MİLYON EURO AKTARILACAK”
Milletin parasının biriktiği Hazine’den yolcu garantili projelere para aktığını kaydeden Kasap, “Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel de 7 milyon euro civarında. Euro kuru da çok yükseldiği için hesabı tutmaz bir şekilde, 250 milyon euroya yakın toplamda, 49 yıl boyunca bu firma sürekli olarak beslenecek. Allah sonumuzu hayretsin” diye konuştu.

Zafer Havalimanı Cumhurbaşkanlığı’na yakın iş insanlarından İbrahim Çeçen’e ait IC Holding bünyesindeki IC İnşaat tarafından yapıldı.
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