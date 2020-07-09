Samanyolu Haber /Dünya / Zaharova: Moskova, Şam ve Kürtler'in diyaloğunu destekliyor /09 Temmuz 2020 19:53

Zaharova: Moskova, Şam ve Kürtler'in diyaloğunu destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Şam ile Kürtler arasında Suriye'nin geleceğine ilişkin yürütülen diyaloğu desteklediklerini söyledi.

SHABER3.COM

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın Şam ile Kürtler arasındaki diyaloğa nasıl baktığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin yüzyıllardır farklı etnik ve dini grupların saygı gördüğü ve huzur içinde yaşadığı bir ülke olduğunu kaydeden Zaharova, "Bu tür tarihi geleneklerin tümüyle korunması ve sürdürülmesi gerektiğinden eminiz. Suriyeli Kürtlerin, Suriye halkının ayrılmaz parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu ilkesel tutumdan hareket eden Moskova, Kürtler ile Şam arasında ortak vatanlarının geleceği konusunda yürütülen diyaloğu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Suriyeliler, tüm halkın mezhep ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak kendilerini huzurlu ve güvende hissetmesi için ülkelerinin gelecekte nasıl olacağına bizzat karar vermeli" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zaharova: Moskova, Şam ve Kürtler'in diyaloğunu destekliyor Sonraki Haber >>

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:15