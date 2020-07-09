Zaharova: Moskova, Şam ve Kürtler'in diyaloğunu destekliyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın Şam ile Kürtler arasındaki diyaloğa nasıl baktığına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Suriye'nin yüzyıllardır farklı etnik ve dini grupların saygı gördüğü ve huzur içinde yaşadığı bir ülke olduğunu kaydeden Zaharova, "Bu tür tarihi geleneklerin tümüyle korunması ve sürdürülmesi gerektiğinden eminiz. Suriyeli Kürtlerin, Suriye halkının ayrılmaz parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu ilkesel tutumdan hareket eden Moskova, Kürtler ile Şam arasında ortak vatanlarının geleceği konusunda yürütülen diyaloğu destekliyor" ifadelerini kullandı.





Zaharova, "Suriyeliler, tüm halkın mezhep ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak kendilerini huzurlu ve güvende hissetmesi için ülkelerinin gelecekte nasıl olacağına bizzat karar vermeli" dedi.