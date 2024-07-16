Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam farkı ödemesi ne zaman yapılacak? /16 Temmuz 2024 10:05

Zam farkı ödemesi ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşına yapılacak zamda oran bugün netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı ödemesinin ise ağustos maaşlarına yansıtılacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığına yapılacağı konuşulan zam düzenlemesinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak vergi paketi içinde yer alacağı ifade ediliyor. AKP kulislerinde artış rakamının 12 bin veya 12.500 lira olacağı belirtilirken, zammın temmuz ayına yetişmeyeceği söyleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkının ağustos ayında verileceği konuşuluyor.

FARK ÖDEMESİ AĞUSTOSTA

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.

SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

AKP’li kurmaylar ise en düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili çalışmalarını tamamladı. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, artış rakamı 12 bin veya 12.500 lira olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zam farkı ödemesi ne zaman yapılacak? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:54