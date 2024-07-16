Zam farkı ödemesi ne zaman yapılacak?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığına yapılacağı konuşulan zam düzenlemesinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak vergi paketi içinde yer alacağı ifade ediliyor. AKP kulislerinde artış rakamının 12 bin veya 12.500 lira olacağı belirtilirken, zammın temmuz ayına yetişmeyeceği söyleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkının ağustos ayında verileceği konuşuluyor.





En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz maaşlarını altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.AKP’li kurmaylar ise en düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili çalışmalarını tamamladı. Türkiye gazetesinin aktardığına göre, artış rakamı 12 bin veya 12.500 lira olacak.