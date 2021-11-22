Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam furyası: Yıllık artış yüzde 51'e ulaştı /22 Kasım 2021 19:26

Zam furyası: Yıllık artış yüzde 51'e ulaştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi (Kamu-Ar) kasım ayına ilişkin "halkın enflasyonu" raporunu yayımladı. Buna göre kasımda gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 51’i olarak gerçekleşti.

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Kamur-Ar'ın araştırmasına göre gıda fiyatlarındaki artışta ekmek, et-balık, süt ve süt ürünleri, yağ, bakliyat ve sebze gibi ürünlerdeki artış belirleyici oldu. Ekmek, un, bulgur, makarna ve şehriye fiyatları  kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,4 oranında artış kaydetti.

Kasımda bir önceki aya göre Et ve balık grubu fiyatları yüzde 12,6 arttı. kasımda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 8,7 oranında artış gösterirken, yağ fiyatları yüzde 8,1 arttı.

Araştırmaya göre kasımda meyve fiyatları yüzde 0,3 oranında azalırken, domates, kabak, patlıcan gibi sebzelerin fiyatı aylık yüzde 3,7 arttı.Bakliyat fiyatları ise kasımda aylık yüzde 9 artarken, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise özellikle şeker, çay, bal gibi ürünlerin fiyatlarına yapılan zamların etkisiyle yüzde 7,3 oranında artış oldu.

Gıda fiyatlarında 2020 yılının kasım ayına göre yüzde 51 oranında artış gözlendi. Kasımda yıllık bazda ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu.

Yağ fiyatları ise yıllık yüzde 39,6 oranında artarken; meyve fiyatları yüzde 89,2, sebze fiyatları ise yüzde 79,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 25,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 oranında zamlandı.

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Ali Gürlek ise dövizdeki kur artışının öngörülemez hale gelmesi ve artan maliyetlerin, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi de olumsuz etkileyeceğini söyledi. Diş hekimliğinde kullanılan ekipman, malzeme ve ilaçların neredeyse tamamı ithal ediliyor.

Devletin bu maliyetleri düşürecek önlemleri alması gerektiğini söyleyen Gürlek, öncelikle tedavi ücretlerindeki katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması ya da yüzde 1 oranına indirilmesi, sarf malzemelerinden alınan KDV oranının da düşürülmesini istedi.

TEÜS (Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Cihan Kolivar, yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade ederek bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınlarında ekmeğin 3-4 lira aralığında satılacağını belirtmişti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 4-5 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AA’nın aktardığı açıklamasında Balcı, bugün bazı gazetelerde ‘Ekmek 4 liradan satılacak‘, ‘10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak‘ başlıklı haberlerle ‘kamuoyunda infial yaratılmasının‘ kendilerini üzdüğünü ifade etti.
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