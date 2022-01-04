Samanyolu Haber /Dünya / Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı /04 Ocak 2022 23:46

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki izinsiz gösterilerle ilgili olarak ulusa seslendi. Tokayev, göstericilere itidal çağrısında bulunurken, ülkenin Almatı kentinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki izinsiz gösterilerle ilgili olarak ulusa seslendi. Tokayev, göstericilere itidal çağrısında bulunurken, ülkenin Almatı kentinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında, ülke vatandaşlarına sağduyulu olma, iç ve dış provokasyonlara uymama çağrısında bulundu.

Hükümetin istifa etmeyeceğini belirten Tokayev, hükümet ve vatandaşların karşılıklı güven elde etmesi ve diyalog başlatması gerektiğini kaydetti.

Tokayev, söz konusunun Kazakistanlıların refahı ve ülkenin modern dünyadaki yeri olduğunu da sözlerine ekledi.

Bugün ülkenin batısındaki Mangistav bölgesinde LNG fiyatlarını protesto eden kişiler sokağa çıkmıştı.

Almatı'da polis ve göstericiler arasında çatışma

Öte yandan protestolar ülkenin Almatı kentinde de sürerken, güvenlik görevlileri belediye binası önünde barikat oluşturdu.

Bununla beraber polis güçleri, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


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