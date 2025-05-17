Zam masasından anlaşma çıkmadı! Kamu işçileri 'grev' dedi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri doğrultusunda yürütülen pazarlıkların bu haftaki ayağı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.









"ANLAŞMA OLMAZSA GREV KARARI ALIRIZ"

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, hastaneler ve üniversiteler gibi birçok kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor.Görüşmeye, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli katılırken; işveren tarafında TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, kamu adına ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş yer aldı.Toplantı sonrası açıklama yapan Ramazan Ağar, görüşmelerin detaylı ancak somut bir teklif içermediğini belirterek, “Bize herhangi bir ücret teklifi sunulmadı. Sadece önümüzdeki hafta için yoğun bir çalışma yapılacağı ve teklifin sunulacağı ifade edildi” dedi.Görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiğini belirten Ağar, sendikaların büyük bölümünün arabuluculuk sürecinde olduğunu ve bu sürecin ardından anlaşma sağlanamaması durumunda grev kararının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi.“Sendikalarımız arabulucu safhasında. Bu süreç 15 gün sürüyor, 6 gün uzatılabiliyor. Anlaşma olmazsa grev kararı almak zorundayız. Bu kararın ardından 53 gün daha süre tanınıyor. Yani temmuz sonuna kadar zamanımız var” ifadelerini kullandı.