Samanyolu Haber /Gündem / Zam öncesi ilaçlar raflardan buharlaştı /16 Ocak 2020 10:31

Zam öncesi ilaçlar raflardan buharlaştı

Şubat ayında yapılacak zam öncesi yine ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Firmalar zammı beklediği için tansiyon, epilepsi, göz ilaçları ve ağrı kesicileri dahi eczanelerde bulmak zor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, şu anda kendi eczanesinde en çok kullanılan 150 ilacın olmadığını söyledi.

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İstanbul’da iki çocuğun domuz gribi nedeniyle öldüğü öne sürülürken, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, piyasada domuz gribi ilacını bulmada zorluklar yaşandığını söyledi.

Sarıalioğlu, her yıl şubat ayında ilaca zam  yapıldığı için firmaların bu zammı beklediğini, şu an tansiyon, epilepsi, göz ilaçları ve hatta ağrı kesicileri bile eczanelerde bulmanın zor olduğunu anlattı. Cumhuriyet’ten  Sibel Bahçetepe‘ye konuşan Sarıalioğlu “Firmalar depolara ilaç vermek istemiyor. Halk arasında domuz gribi diye bilinen gripte artış var. Planlanmış olan ilaçlar yeterli gelmiyor. Örneğin şu an benim eczanemde en çok kullanılan 150 ilaç yok. Önümde, eczanemde olmayan 10 sayfa A4 kâğıdına yazılı olmayan ilaçlar var. İlaçların yüzde 60’ı ithal fakat yerli ilaçlarda da sorun yaşanıyor, ilaç zammı nedeniyle. Geçen yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılmıştı, bu yıl da yüzde 15-25 oranında zam bekleniyor. Bakanlık yılda bir kez fiyat düzenlemesi yapacağına örneğin üç ayda bir yüzde 5 gibi bir oranda yapsa bu problem yine yaşanmaz” dedi.
 
Sarıalioğlu, her ilaca yapılacak şubat zammı öncesinde aralık-ocak-şubat aylarında benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunu geçen yıl 3,40 olarak sabitlemişti. 20 Şubat’ta euro kuru komisyon tarafından yeniden yükseltilecek.

Sağlık Bakanlığı ise önümüzde hafta itibariyle domuz gribi ilacı sıkıntısının sona ereceğini öne sürüyor.
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