Samanyolu Haber /Gündem / Zam öncesi sınır kapısına akın ettiler /26 Aralık 2022 01:05

Zam öncesi sınır kapısına akın ettiler

Yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın etti.

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Gürcistan’dan ucuza cep telefonu satın almak isteyenler, yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın etti. Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu.

YURT DIŞINA  İKİ KATINA ÇIKACAK
Ucuza cep telefonu satın almak için Türkiye’den Gürcistan’a gidenlerin sayısı, yılbaşında gelecek zamlar nedeniyle arttı. Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın edenler, kapıda uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Sarp Sınır Kapısı’ndaki insan kuyruğunu gecenin geç saatlerinde cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, kuyruğun uzunluğunu, “Ya abi, maç olur ya maç, öyle” diyerek anlattı.
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