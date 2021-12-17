Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kayıplarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir kez daha erken seçim çağrısı geldi.



Twitter hesabından bir açıklama yapan Davutoğlu, "Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz!" diyerek, yeni asgari ücret olarak belirlenen 4250 TL'nin dolar olarak karşılığının 25 dolar (425 TL) daha değer kaybına uğradığını belirtti.



"Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi!" vurgusu yapan Davutoğlu, "Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!" çağrısında bulundu.