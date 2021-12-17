Samanyolu Haber /Gündem / "Zam sadece bir günde 425 TL eridi" /17 Aralık 2021 21:50

"Zam sadece bir günde 425 TL eridi"

Asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanması sonrasında döviz kurlarında devam eden yukarı yönlü hakreket, söz konusu zammı eritmeye başladı. Bu duruma dikkat çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi!" ifadelerini kullandı.

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Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kayıplarının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bir kez daha erken seçim çağrısı geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Davutoğlu, "Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz!" diyerek, yeni asgari ücret olarak belirlenen 4250 TL'nin dolar olarak karşılığının 25 dolar (425 TL) daha değer kaybına uğradığını belirtti.

"Asgari ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi!" vurgusu yapan Davutoğlu, "Yeter artık! Kaçamazsınız, acilen seçim kararı alın!" çağrısında bulundu.
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