Zam teklifini yeterli bulmayan memurlar iş bırakıyor

Sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek üzere Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK bugün iş bırakma kararı aldı.





DW Türkçe'nin haberine göre hükümet, ilk toplantının ardından memur ve memur emeklisine 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmiş ancak konfederasyonlar teklifi reddetmişti.





İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin liralık artış teklif etti. Bu teklifi de reddeden konfederasyonlar iş bırakma ve miting yapma planlarını duyurdu.





Zam teklifini protesto etmek için iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri Ankara'da Memur-Sen Genel Merkezi'nden Anadolu Meydanı'na yürüyecek. Kamu-Sen Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.





Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.





Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve KESK üyeleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüyecek.