Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam yağmuru Merkez'e uğramıyor: Enflasyon tahminini bakın kaça düşürdüler... /31 Ekim 2019 13:25

Zam yağmuru Merkez'e uğramıyor: Enflasyon tahminini bakın kaça düşürdüler...

Türkiye neredeyse zamsız gün geçirmezken Merkez Bankası, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye düşürdü. 2020 tahmini ise yüzde 8.2 olarak sabit kaldı. Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonu yakın zamanda tek haneye düşürmeye odaklandık" dedi.

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Çarşı ve pazarda, elektrikte, doğalgazda, vergilerde zam yağmuru yaşanırken Merkez Bankası enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğini savundu, yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TCMB İstanbul Şubesi'nde "Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı sunumda, enflasyon tahminlerini açıkladı.

Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını belirten Uysal, bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uysal, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade eden Uysal, 'enflasyonu tek haneye düşürmeye odaklandık' diye konuştu.

"Temmuz Enflasyon Raporunu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüşle tahmin aralığının alt sınırına yakın gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer iyileşme ve ithalat fiyatları ile gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemeler yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi. Diğer taraftan, çıktı açığındaki ılımlı toparlanma eğilimi ile tütün ürünlerindeki fiyat artışları bir önceki rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkiledi. Bu doğrultuda, temmuz ayında yüzde 13.9 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 12’ye indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü etkilerin birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedik. Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıkları etkin bir araç olarak kullanmaya devam edebiliriz. Enflasyonu yakın zamanda tek haneye düşürmeye odaklandık."

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