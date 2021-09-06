Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam yerine ekmeğin gramajı düşürüldü /06 Eylül 2021 20:13

Zam yerine ekmeğin gramajı düşürüldü

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmeğin gramajının düşürüldüğünü duyurdu.Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yaptığı yazılı açıklamada maliyet artışlarına dikkat çekti ve ekmeğin 230 gramdan 200 grama düşürüleceğini açıkladı.

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Kentte yarından itibaren 2 liraya, 230 gram yerine 200 gram ekmek satılacak.Sarı'nın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere son dönemde un fiyatlarında hissedilir bir fiyat artışı yaşanmış ve 145 liradan aldığımız unlar bugün 200 lira bandına kadar yükselmiştir. Bunlara ek olarak elektrik, su, doğalgaz, yakıt ve diğer girdilerimizde de üst üste gelen fiyat artışları bu salgın döneminde bizleri oldukça zor bir duruma düşürmüştür. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüketicisinin yanında yer alan fırıncı esnafımız hayatiyetini sürdürebilmek için daha önce 230 gram 2 liradan sattığı ekmeği yarın itibariyle (07 Eylül 2021, Salı) 200 gram 2 lira üzerinden tüketicilerimize ulaştıracaktır.”

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