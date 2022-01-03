Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Aralık ayı enflasyonu ile yıllık enflasyon oranını açıkladı. Aralık ayı enflasyonunu yüzde 13,58 olduğunu belirten TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olarak gerçekleştiğini belirtti. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken yorum geldi.





ENFLASYON ASGARİ ÜCRETİN 4'TE 1'İNİ GÖTÜRDÜ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yeşilada, "Enflasyonu asgari ücret zammının dörtte birini götürdü" dedi.





Yeşilada'nın paylaşımı şu şekilde: "Ocak enflasyonu asgari ücret zammının dörtte birini götürdü bilem...Zama-zamma-zam dönemine girdik, vatana millete hayırlı olsun"









HANELERDE YANGIN TAM GAZ

Ekonomist Uğur Gürses, enflasyon açıklamasına ilişkin; "Faiz takıntısı sebep, enflasyon netice. Yüzde 80'lik bir üretici fiyat artışı, Ocak ve Şubat'ta hanelere enflasyon yangınının tam gaz devam edeceğini gösteriyor... Bu 'deneye' son verin artık." ifadelerini kullandı.













TÜFE İLK KEZ YÜZDE 10'U AŞTI

Ekonomist Mustafa Sönmez, tahminlerine yakın bir oranın açıklandığını belirterek "Nisan 2001'den beri ilk kez aylık TÜFE yüzde 10'u aştı. Rekor, Çiller dönemi 1994 Nisan yüzde 23,4" bilgisini verdi.







