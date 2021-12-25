Samanyolu Haber /Gündem / Zaman yolcusunun videosu heyecana sebep oldu /25 Aralık 2021 12:39

Zaman yolcusunun videosu heyecana sebep oldu

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı "Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi, İstanbul’u bomboş gösteren görüntüler paylaştı. Ancak bu akım yeni değil. Özellikle Covid-19 pandemisindeki kapanma sebebiyle insansız kalan şehir görüntüleri kaydededilip sonrasından böyle gizemli montajlarla internetten yayınlanıyor.

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ATİNA - AJANSLAR

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğunu içeren paylaşımlar yapanların sayısı arttı. ‘Timetravel’ etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul’un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı.


İSTANBUL'DAN PAYLAŞTI

Zaman yolculuğu, insanların gelecekten haber alma isteği nedeniyle oldukça popüler bir akım haline dönüştü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı. Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar. Ancak bir sosyal medya kullanıcısı bir sabah uyandığında tarihlerin 2031’i gösterdiğini ve etrafına hiçbir insan olmadığını iddia etti. İstanbul’un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcının videosu kısa sürede popüler oldu.

“HALA KİMSEYİ BULAMADIM”

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi. Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı, kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi. Kimi kullanıcı hesaba inanırken bir çok kullanıcıda videoların düzenlenmiş ve montajlanmış olduğunu iddia etti.

YENİ BİR AKIM DEĞİL

Özellikle Covid-19 pandemisindeki kapanma sebebiyle insansız kalan şehir görüntüleri kaydededilip sonrasından böyle gizemli montajlarla internetten yayınlanıyor. Bu hesaplardan en bilineni ise Tiktok'taki @unicosobreviviente. 6,6 milyon takipçiye ulaşan ve 'onaylı' bir hesap olan unicosobreviviente, dünyada hayatta kalan son kişi olduğunu iddia ettiği çarpıcı videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşıyor.
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