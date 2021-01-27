Zamanın gizemini çözmek için uzaya lazer doğrulttular

Atmosferde bir lazer sinyalinin en istikrarlı aktarımında dünya rekoru kırıldı. Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi (ICRAR) ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden (UWA) bilim insanları, rekoru gelişmiş otomatik yönlendirmeli optik uçbirimlerini 'faz stabilizasyonu' teknolojisiyle birlikte kullanarak kırdı.





ICRAR ve UWA'dan doktora öğrencisi Benjamin Dix-Matthews,"Atmosfer türbülansını sol-sağ, yukarı-aşağı ve en önemlisi uçuş hattı boyunca üç boyutlu olarak düzeltebiliyoruz" dedi.





Matthews, "Bu bize yüksek istikrarlı lazer sinyallerini atmosferde gönderirken asıl sinyalin kalitesini koruma imkanı veriyor" diye devam etti ve bunu da "sanki hareketli atmosfer kaldırılmış ve hiç yokmuş gibi" diye niteledi.





Bu gelişme, lazer sinyallerinin bir noktadan diğerine atmosfer parazitleri olmadan gönderilebileceği anlamına geliyor. Bu da Dünya'yla uydular arasında daha fazla verinin şu anda erişilebildiğinden daha yüksek verimle aktarılabileceği anlamına geliyor.





ICRAR-UWA'dan üst düzey araştırmacı Dr. Sascha Schediwy, "Teknolojimiz, uydulardan yere veri aktarım hızını kat be kat arttırmamızı sağlayabilir" dedi.





"Gelecek nesil büyük veri toplayan uydular, önemli bilgileri yere daha hızlı ulaştırmamıza olanak tanıyabilir."





Bu teknolojinin başka bir faydası, iki ayrı konum arasındaki zaman akışını karşılaştırmada dünyadaki en kesin yol olması.





Dr. Schediwy, "Eğer yerde bu optik uçbirimlerden birine sahipseniz ve uyduda da bir tane uçbiriminiz varsa, temel fiziği keşfetmeye başlayabilirsiniz" diye konuştu.





Bu teknoloji aynı zamanda uyduların yeraltı suyu seviyesinin zamanla nasıl değiştiğini incelemesine veya yeraltı maden yataklarını aramasına olanak tanıyabilir ve böylece yerbilimleri ve jeofizik araştırmalarında da kullanılabilir.





Faz stabilizasyonu teknolojisi, aslında, 2021'den itibaren Batı Avustralya ve Güney Afrika'da inşa edilecek milyar dolarlık Square Kilometre Array (SKA) teleskobu için gelen sinyallerin eşzamanlı hale getirilmesi için geliştirildi.





Araştırmacıların bulguları, Nature Communications dergisinde "Point-to-point stabilized optical frequency transfer with active optics (Noktadan noktaya aktif (etkin) optik tekniklerle stabilize edilmiş optik frekans aktarımı)" başlığıyla yayımlanacak.