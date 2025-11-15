'Zamanın İzleri' Chicago’da sahne almaya hazırlanıyor

ABD’nin Chicago şehrinde sahne alacak etkinlikte, ülke kültürleri; müzik, dans, görsel sanatlar, kostüm ve özel koreografiler eşliğinde, izleyicilere duygu yüklü ve estetik bir anlatımla sunulacak.









16 Kasım Pazar günü Athenaeum Center’da sahnelecek olan “Zamanın İzleri”ne katılımın büyük olması bekleniyor. 14 farklı ülkeden gelen genç yetenekler yeteneklerini sahneleyecekler. teması, kâinatın yaradılışından bugüne kadar gelen yaşamın sürekliliğini ve her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Program, her anın ne kadar değerli olduğunu vurgularken, ruhların sonsuz yolculuğunu da sanat aracılığıyla yüceltiyor.









Bu tema bizlere, kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatmanın önemini, her başlangıcın umut taşıdığını ve insanlığın ortak duygularla nasıl kenetlenebileceğini gösteriyor. Zamanın izinde yürüyen her birey, bu programda kendi hikayesinin bir yansımasını bulacak.





Sahneye taşınacak eserlerde; veda ile doğuşun, hüzün ile umudun, kayıp ile dirilişin iç içe geçtiği hayatın döngüsü, sanatın tüm estetik gücüyle izleyiciyle buluşacak.









Hayatın çeşitli dönemleri, Kazak ve Kırgız bozkırlarından Tanzanya ve Kenya'nın sıcak güneşine, Tayland, Japonya ve Endonezya'nın egzotik ritimlerinden Arnavutluk, Romanya ve Kosova'nın geleneksel melodilerine kadar, her ülkenin kendine özgü şarkı ve danslarıyla sergilenecek.





Her bölüm için LED ekranda gösterilmek üzere hazırlanacak görseller, hayatın evrelerini görsel bir şölenle destekleyecek. Bu görseller, izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirirken, sahnedeki performanslarla birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak.





Biletler ve detaylı bilgi için: https://athenaeumcenter.org/events/%202025/traces-of-time/



