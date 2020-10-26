'Zamanlaması en kötü' tweeti attı

Doların 8, Euro'nun da 9.5 TL'yi geçtiği bu sabah, ekonomiye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı tweet zamanlama ve kullanılan ifadeler açısından sosyal medyada gündem oldu.





"EKONOMİNİN BÜYÜME PATİKASINA GİRMESİ..."











Gelen yorumlarda Albayrak'ın mesajının özellikle Twitter'da alaya alındığı görüldü.

Tweetinde Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini öne sürerek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.