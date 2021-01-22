Samanyolu Haber /Politika / Köşk'te zamanlaması manidar buluşma! /22 Ocak 2021 11:20

Köşk'te zamanlaması manidar buluşma!

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) verdiği destek mukabilinde Emlak Konut AŞ'den milyarlarca liralık ihale alan İhlas Holding'in yönetim kurulu başkanı A. Mücahid Ören, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i İstanbul'da Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Erdoğan-Ören buluşması, İhlas Holding'in iştiraki Türkiye gazetesi ile TGRT Haber televizyonunda AKP hükûmetine dönük eleştirilerin artmaya başladığı bir döneme rastlaması manidar bulundu. 

TGRT Haber'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek'in büfe sayısının artırılmasına dönük kararını engelleyen AKP grubunu eleştiren haberlere yayınlanmıştı. 

Haberlerde, "Beyler, halkın ekmeği ile oynamayın." mesajı verilmişti.  

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Erdoğan tarafından kabul edildi.

Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan haberde, Ören'in 2021 projelerinden bahsettiği belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Projeleri dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en köklü medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya Grubu’nu ilgiyle ve yakından takip ettiğini söyledi." 

İhlas Holding, 2001 yılında batan İhlas Finans'ın mudilerini olan 450 milyon dolar (3,3 milyar TL) borcu hâlâ ödemedi. 

AKP hükûmeti 18 yıldır İhlas Finans mağdurlarını görmezden geliyor. 
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