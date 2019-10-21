Zamanlaması manidar... Hakan Atilla'ya yeni görev

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.





Atilla’nın atanmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından duyurdu.





Albayrak “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor” dedi. Albayrak “Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek Atilla’yı tebrik etti.



