Samanyolu Haber /Gündem / Zamanlaması manidar... Hakan Atilla'ya yeni görev /21 Ekim 2019 19:24

Zamanlaması manidar... Hakan Atilla'ya yeni görev

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atandı. Atamayı duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Atilla'yı tebrik etti. Albayrak yaptırımlar ve yeni Halkbank iddianamesi üzerine ABD ziyaretini iptal etmişti.

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Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atilla’nın atanmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından duyurdu.

Albayrak “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti, Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor” dedi. Albayrak “Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek Atilla’yı tebrik etti.

2017 yılında ABD’de gözaltına alınan ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Temmuz ayında tahliye edilerek Türkiye’ye sınır dışı edilmişti. Bakan Albayrak, Atilla'yı havalimanında karşılamıştı.

ABD Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarılarına son olarak Halkbank’ı da dahil etmişti. Ayrıca Halkbank hakkında yeni bir iddianame de hazırlanmıştı.

ABD'de yaptırımların geçmesi olasılığı ve yeni Halkbank iddianamesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 14-20 Ekim tarihlerindeki IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılacağı ABD gezisini iptal etmişti.
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