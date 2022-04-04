Zamda korkutan iddia: Turpun büyüğü heybede!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, oğulları Emir ile birlikte ramazanın ikinci iftarında Ankara’nın Ata Mahallesi’nde oturan bir ailenin misafiri oldu.







Babacan, iftarın ardından misafiri olduğu ailenin üyeleriyle ve komşularıyla sohbet etti. Evin gündeminde hayat pahalılığı vardı. Alışverişte etiketlere artık yarım kiloluk fiyatların yazıldığını söyleyen aile üyeleri “Bir markette iki kiloluk paket toz şeker 33,80 liraydı. 34 lira olsa, kilosu 17 liraya geliyor. Pazarlarda kilo yazmıyor zaten. ’15 lira, iyiymiş’ diyorum. ‘Yok abla, yarım kilosu 15 lira’ diyor” sözleriyle hayat pahalılığından şikâyet etti.





Aileye misafir olan bir komşu, Babacan’a “Gıda fiyatlarında bu denli yüksek artış olmamıştı. Mal ve hizmet fiyatları yükselmişti. Mesela araba ve traktör fiyatları artmıştı ama gıda fiyatları bu defa acayip oldu” dedi.





"KUR ARTIŞININ FİYATLARA YANSIMASI 6 AY SÜRER"

Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki farka dikkat çeken Babacan şu ifadeleri kullandı:





“Maliyetler artmış. Üretici fiyatları artmış. Ama daha bunun hepsi tüketici fiyatlarına yansımamış. Maliyetlerde düşüş olup, üretici fiyatları biraz gerilese bile tamamı tüketici fiyatlarına henüz aktarılmadığı için nihai tüketici fiyatlarını çok etkilemez. Çünkü maliyet artışının tamamı henüz tüketiciye yansıtılmadı. Maliyetin daha tüketiciye yansıtılamayan yüzde 50’lik birikmiş kısmı var. Çünkü talep tıkanıyor. Aradaki farkı üretici üstlenmek zorunda. Çünkü satamıyor. Maliyeti anında yansıttığında mal elinde kalır. Stokta olduğu müddetçe, stok eski fiyata satılabiliyor. ‘Eski fiyattan satayım, gidip borcumu ödeyeyim’ diyor. Kur arttıktan sonra onun nihai fiyatlara yansıması Türkiye’de 6 ay sürer.”





"PARASI BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR DEĞERSİZLEŞEN BAŞKA ÜLKE YOK"

Kurdaki artışın fiyatlara etkisine değinen Babacan şöyle devam etti:





“Türkiye’de fiyatlar sadece petrolün varil fiyatındaki artış kadar artsa sorun yok. 80 liradan 100 liraya mı çıktı? Yüzde 25’tir. Bu yönetilir. Ama Türkiye’de bir de kur kadar artıyor. Dolayısıyla kat kat yansıyor, hayat birdenbire çok pahalandı. Bu kadar kur artışı başka bir ülkede yok. Bu kadar kısa sürede parası bu kadar değersizleşen başka bir ülke yok. Hayat pahalılığının, enflasyonun temel sebebi bu.”







‘DÖVİZ REZERVLERİNİ SATARAK SAVUNMA KALKANLARINI YOK ETTİLER’

Babacan sözlerini iktidarı “Çok büyük kabahatleri var. Döviz rezervlerini satarak ülkenin bütün savunma kalkanlarını yok ettiler. Damat ‘Kur 10 lira, 15 lira olacaktı diyorlar. Bakın artmadı, düşüyor’ dediği günlerde arka kapıdan döviz satmışlar. Sırf damat başarılı görünsün diye. Başka bir şey değil" diye eleştirerek tamamladı.