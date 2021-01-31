Samanyolu Haber /Ekonomi / Zamlar ardı ardına! Yağ, un, yumurta ve şimdi de şeker... /31 Ocak 2021 12:52

Zamlar ardı ardına! Yağ, un, yumurta ve şimdi de şeker...

Hükumetin baskılarına rağmen gıda fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yağ, un, yumurta fiyatlarından sonra şekere de zam geldi. Gıda fiyatlarındaki artışı engellemeye çalışan hükumet ise denetimleri sıklaştırıp tanzim satış yapmayı hedefliyor.

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Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Yumurta, yağ ve undan sonra şeker fiyatına zam geldi. Yapılan zamla birlikte toptan şeker fiyatları yüzde 10 arttı.

MARKET FİYATLARINA DA YANSIYACAK

Gıda fiyatlarına gelen zamlardan şeker de nasibini aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3,57 TL olan fiyatını, 3,93 TL’ye çıkardığını açıkladı. Kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi. 15 fabrikada pancar şekeri üretimi gerçekleştirilen Türkşeker’in şeker zammının ardından özel sektör fabrikalarının da şeker satış fiyatlarını artırmaları bekleniyor.

YAĞ FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Koronavirüs pandemisi, ithalatın azalması, dolardaki artış ve kuraklık ayçiçek yağı fiyatlarını artırdı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 85 liraya kadar yükseldi. En çok zam gelen gıda ürünü ayçiçek yağı oldu. Geçen yıl haziran ayında litresi 23,59 TL olan zeytinyağının fiyatı yüzde 27’lik zam oranıyla 29,99 TL’ye yükseldi. Geçen yıl haziran ayında 500 gramı 20,93 TL olan tereyağının fiyatı bu yıl ocak ayında yüzde 24’lük zam ile 25,95 TL’ye yükseldi.

UN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Geçen yıl başında 95-100 TL civarında satılan bir çuval unun fiyatı 160 TL’yi geçti. Buna gerekçe olarak dolardaki artış gösterilirken, undaki artış ekmek fiyatlarına zam olarak yansıdı. Başta belediyelerin indirimli ekmekleri olmak üzere fırınların sattığı ekmekler zamlanırken, undan üretilen makarna, pasta gibi unlu gıda fiyatları da arttı.

YUMURTA FİYATLARI DURDURULAMIYOR

Ucuz protein kaynağı olarak nitelendirilen yumurta fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Geçen yıl ortasında 11 lira civarında olan bir koli yumurta 30 liranın üzerine çıktı. Yem fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle yumurta fiyatlarındaki bu artış da üreticiyi memnun etmedi.

HÜKUMET ÇAREYİ DENETİM VE TANZİM SATIŞTA ARIYOR

Gıda fiyatlarındaki artışı durduramayan hükumet ise gıda üreten firmalar ile marketlere yönelik denetimlerini artırdı. Ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi artırılırken, fiyat artıran firmalara ise ceza kesiliyor. Hükumet vatandaşa ucuz gıda satmak için PTT üzerinden tanzim satış yapacağını da açıkladı.
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