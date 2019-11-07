Samanyolu Haber /Ekonomi / Zamlar durmuyor ama Bakan tam tersini söylüyor /07 Kasım 2019 11:42

Zamlar durmuyor ama Bakan tam tersini söylüyor

Samsun’da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Albayrak zamlara rağmen 'enflasyon ve faizde daha da düşüş beklediklerini' söyledi.

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Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

- Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık.

- 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız.

-Enflasyonla beraber faizdeki düşüşü de önümüzdeki aylarda görmeye devam edeceğiz ve enflasyonla mücadele en ufak bir gevşemeye asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte hem ekonomimiz büyüyecek de enflasyon ve faiz.

-Türkiye ekonomisine dair olumsuz beklentilerde bulunanları şaşırttık ve hepsi büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

- 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden az hasarla geride bıraktık.

- 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor, yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.
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