Zamlar durmuyor ama Bakan tam tersini söylüyor

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:





- Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık.





- 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız.





-Enflasyonla beraber faizdeki düşüşü de önümüzdeki aylarda görmeye devam edeceğiz ve enflasyonla mücadele en ufak bir gevşemeye asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte hem ekonomimiz büyüyecek de enflasyon ve faiz.





-Türkiye ekonomisine dair olumsuz beklentilerde bulunanları şaşırttık ve hepsi büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.





- 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden az hasarla geride bıraktık.





- 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor, yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.