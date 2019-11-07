Zamlar durmuyor ama Bakan tam tersini söylüyor

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
- Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık.
- 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız.
-Enflasyonla beraber faizdeki düşüşü de önümüzdeki aylarda görmeye devam edeceğiz ve enflasyonla mücadele en ufak bir gevşemeye asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte hem ekonomimiz büyüyecek de enflasyon ve faiz.
-Türkiye ekonomisine dair olumsuz beklentilerde bulunanları şaşırttık ve hepsi büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
- 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden az hasarla geride bıraktık.
- 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor, yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.