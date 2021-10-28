Zamlar sonunda fakirin ekmeğini de vurdu

Elektriğe, doğal gaza ve market ürünlerine gelen zamlardan sonra İstanbul'da yaşayanlara bir kötü haber de fırıncılardan geldi.







Başta akaryakıt olmak üzere enerji kalemlerine gelen zamların ardından ekmeğe de zam yapılacağı bir süredir konuşuluyordu. Ekmeğe zam yapmaya hazırlanan fırıncılar, geçtğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurarak zam taleplerini bildirmişlerdi.





Başta dar gelirler olmak üzere herkesin beklediği başvurudan karar çıktı. Fırıncıların yaptığı başvuru dün kabul edildi.





ARTIK 2.5 LİRA





Bu kararın ardından İstanbul'da ekmek artık 2 buçuk liraya satılıyor.