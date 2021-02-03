Zamlar TÜİK'in semtine uğramamış!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri ile sokağın enflasyonu arasındaki makas giderek açılıyor.





TÜİK'e göre enflasyon 2021 yılının ilk ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.





TÜİK, 2019 yılı aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 14,60 olarak açıklamıştı.













EV EŞYASI VE ULAŞTIRMADA ZAM BOMBARDIMANI





Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma oldu. Söz konusu kalemleri yüzde 6,32 ile haberleşme, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı takip etti. Özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi yıllık yüzde 16, aylık yüzde 1,64 arttı..





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ise 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı.





Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise sokaktaki enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirtiyor. Tereyağına yüzde 55, ayçiçek yağına yüzde 80, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26, pastorize süte yüzde 23, şekere yüzde 10 ve Özel İletişim Vergisi'ne (Deprem vergisi) yüzde 33 zam gelmişti.