Samanyolu Haber /Ekonomi / Zamlar TÜİK'in semtine uğramamış! /03 Şubat 2021 10:49

Zamlar TÜİK'in semtine uğramamış!

Tereyağına yüzde 55, ayçiçek yağına yüzde 80, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26, şekere yüzde 10, deprem vergisi diye bilinen Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 33 zam gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ocakta yıllık enflasyon sadece yüzde 14,97.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri ile sokağın enflasyonu arasındaki makas giderek açılıyor. 

TÜİK'e göre enflasyon 2021 yılının ilk ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti. 

TÜİK, 2019 yılı aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 14,60 olarak açıklamıştı.



EV EŞYASI VE ULAŞTIRMADA ZAM BOMBARDIMANI

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma oldu. Söz konusu kalemleri yüzde 6,32 ile haberleşme, yüzde 6,13 ile eğitim ve  yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı takip etti. Özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi yıllık yüzde 16, aylık yüzde 1,64 arttı..

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE ise 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise sokaktaki enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirtiyor. Tereyağına yüzde 55, ayçiçek yağına yüzde 80, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26, pastorize süte yüzde 23, şekere yüzde 10 ve Özel İletişim Vergisi'ne (Deprem vergisi) yüzde 33 zam gelmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zamlar TÜİK'in semtine uğramamış! Sonraki Haber >>

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:30