Zamlara isyan eden yandaş Abdurrahman Uzun: Bu millet aç kalırsa yanınızda durmaz

AKP’nin önde gelen trollerinden biri olan Abdurrahman Uzun, gıda fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardı. Uzun, “Bu millet aç kalırsa sizin yanınızda durmaz. Dünya siyasetine bir bakın. Bu milletin cebine dokunursan ‘tamam’ der” diye Erdoğan’a seslendi.







Sık sık Youtube kanalında iktidarı destekleyen konuşmalarıyla gündeme gelen Abdurrahman Uzun, bu kez hayat pahalılığını konu ederek AKP’yi çok çarpıcı ifadelerle uyardı.









Youtube kanalında yaptığı konuşmada, “‘Cumhurbaşkanımızla beraber ölümüne’ diyen ekip olarak bir derdin sesini yükseltmemiz gerekiyor” diyen Uzun, meyve ve sebze türlerinde fahiş fiyatlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye seslenerek “Tarım yüzde 5.3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı deniliyor. Tarım büyüyorsa biz niye bu kazık gibi fiyatlarla karşılaşıyoruz Sayın Bakan?” dedi.





Daha sonra da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Uzun, “Birileri ayağınızın altını boşaltıyor sayın Cumhurbaşkanım. Birileri sizi milletle karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu millet aç kalırsa sizin yanınızda durmaz. Dünya siyasetine bir bakın. Bu milletin cebine dokunursan ‘tamam’ der. Patates soğanla bu ülkede yerel yönetimlerde devrim yaptı adamlar.” dedi.





Uzun, Erdoğan’a yönelik “Havalimanlarını durdurdun. Orayı burayı durdurdun, sokağa çıkma, ona binme, bunu yapma, hepsi tamam. Millet hepsini destekledi. Ama bu dönemde kusura bakma reis. Bu dönemde zenginler elini taşın altına koyacak. Bundan önce kazandıklarını bu dönem harcayacak. Hani diyordun da ‘bu topraklarda raconu ben keserim’ diye. İşte bu dönem millet senden racon kesmeni bekliyor reis” çağrısı yaptı.



