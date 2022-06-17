Samanyolu Haber /Gündem / Zamlara isyan: Meclis'in önünde çekçekini yakıp, boğazına bıçak dayadı /17 Haziran 2022 15:38

Zamlara isyan: Meclis'in önünde çekçekini yakıp, boğazına bıçak dayadı

Hayat pahalılığın karşı protestolara bir yenisi eklendi. Önceki günlerde bakanlık önündeki prostestolardan sonra şimdi de TBMM önünde bir atık işçisi zamlara tepki gösterdi. Boğazına bıçak dayayan yurttaş, çekçekini yaktı.

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Enflasyon ve hayat pahalılığı yurttaşın alım gücünü düşürürken bakanlık önündeki protestolar dikkat çekmeye devam ediyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında atık işçisi bir yurttaş, zamlara ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Önce çekçekini yakan işçi, ardından da boğazına bıçak dayadı. Gazete Durum'dan Kardelen Eda Demirkıran'ın haberine göre; yurttaş "Biz 30-40 bin TL maaş almıyoruz. Zamlar yetti artık! Biz bu vatan için gerekirse ölürüz, biz terörist değiliz” diyerek zamlara isyan etti.

Olay yerine gelen polis, eylem yapan vatandaşı Meclis karakoluna götürdü

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