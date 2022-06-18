Zamlara tepki gösteren fırıncılar ekmek üretimini durdurdu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde fırıncılar artan un fiyatları nedeniyle ekmek üretimini durdurdu. Cizre Fırıncılar Odası’na bağlı yaklaşık 80 fırın, un fiyatlarının artmasına tepki göstererek “ekmek fiyatlarına zam” talebiyle ekmek üretimini durdurdu.





Mezopotamya’da yer alan habere göre 200 gram bir ekmeğin fiyatının 2 TL 50 kuruş olduğunu belirten fırıncılar, her gün girdi maliyetlerine gelen zamlardan dolayı zarar ettiklerini söyledi. “Ya un fiyatları düşürülsün, ya da ekmek fiyatı arttırılsın” diyen fırıncıların belediye ile müzakereleri sonuçsuz kalınca, ekmek üretimini durdurma kararı aldı. Fırıncılar, bu karar sonrası kentte fırınlarının önünde eyleme başlattı.





‘UN FİYATLARI DÜŞÜRÜLSÜN’





Sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünde toplanan fırıncılar talepleri kabul edilmeyene ekmek üretmeyeceklerini söyledi. Fırıncı Mahmut Meydan, girdi maliyetlerinin artmasından yakındı.





6 ay önce 300 TL’ye aldıkları 50 kilogramlık bir çuval unun şimdi 520 TL’ye çıktığını söyleyen Meydan, “Bir ay öncesine kadar bile bir ton odunu 900 TL’ye alıyorduk şimdi ise bin 500 TL olmuş. Yine 80 TL’ye aldığımız 30 kiloluk bir çuval kepek şuan 200 TL olmuş. Bir çuval tuzu 15 TL’ye alıyorduk bu gün 55 TL olmuş. Neredeyse her gün zam geliyor” dedi.





‘DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI’





İşlettiği fırında 5 işçi çalıştığını kaydeden Meydan, artan girdi maliyetleri nedeniyle artık çalışamaz duruma geldiklerini ifade etti. Diğer ürünlere her gün zam yapılmasına karşın ekmek fiyatlarının hep sabit kaldığına değinen Meydan, “Fırıncılar Odası olarak fiyat artışı için belediye ile görüşmelerde bulunduk fakat kimse mağduriyetimizi gidermek için taleplerimizi dinlemedi. Cizre’deki ve Şırnak’taki fırıncılar olarak ekmek fiyatını 4 TL olarak belirledik ama belediye izin vermiyor ve alternatif de sunmuyor. Taleplerimiz kabul edilmediği için bizler de ekmek üretimini durdurma kararı aldık. Böyle bir durumun ortaya çıkmasını istemezdik ve halkın mağdur olmasını da istemezdik. Fakat artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.





Fırıncıların talepleri karşılanana kadar üretimi durdurma kararı aldıklarını belirten Meydan, yetkililerin biran önce çözüm üretmesini istedi.