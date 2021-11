Zamlardan şikayet etmek bile suç oldu

Van'da, Abdullah Onar isimli seyyar satıcı eline megafonla zamlara isyan etti. "Her gün zam, ne olacak?" diye bağıran Onar, valiliğin eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği için gözaltına alındı.



Seyyar satıcılık yapan Abullah Onar, elindeki megafonla Van’ın Beşyol Caddesi’nde çıkarak “Her gün zam, ne olacak?” diyerek tepki gösterdi. Seyyar satıcı Onar, milletvekillerini de markette alışveriş yapmaya çağırdı.



Zamları protesto eden Onar, “Ben dün akşam 60 TL aldığım hurma, şimdi 70 TL oldu. Devlet nerede? 3 buçuk kilo olan leblebi 32 TL alıyordum, şimdi 70 TL olmuş. Her gün zam her gün zam ne olacak?” diyerek yaşananan ekomik krize tepki gösterdi.



“SATIŞ YAPAMIYORUM… ZAM ZAM NEREYE KADAR?” DİYE BAĞIRDI



Sözcü’den Orhan Bozkurt’un haberine göre; megafonla cadde ortasında zamlara olan tepkisini dile getiren Abdullah Onar'ın yanına gelen polis ekipleri megafonu kapatmasını istedi. Onar ise zamları protesto ettiğini belirterek polisin müdahalesine itiraz etti. Polis ekipleri bunun üzerine protesto eylemi gerçekleştiren Onar'ın elinden mikrofonu alarak gözaltı işlemi uyguladı.



Daha önce Ağrı’dada zamları protesto ettiği için göz altına alınan Onar, Van Valiliği'nin kentte ilan ettiği eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından yine gözaltına alındı.



Seyyar satıcı Abdullah Onar, emniyete alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.