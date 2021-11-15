Samanyolu Haber /Gündem / Zamlardan şikayet etmek bile suç oldu /15 Kasım 2021 11:20

Zamlardan şikayet etmek bile suç oldu

Van'da, Abdullah Onar isimli seyyar satıcı eline megafonla zamlara isyan etti. "Her gün zam, ne olacak?" diye bağıran Onar, valiliğin eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği için gözaltına alındı.

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Van'da, Abdullah Onar isimli seyyar satıcı eline megafonla zamlara isyan etti. "Her gün zam, ne olacak?" diye bağıran Onar, valiliğin eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği için gözaltına alındı.

Seyyar satıcılık yapan Abullah Onar, elindeki megafonla Van’ın Beşyol Caddesi’nde çıkarak “Her gün zam, ne olacak?” diyerek tepki gösterdi. Seyyar satıcı Onar, milletvekillerini de markette alışveriş yapmaya çağırdı.

Zamları protesto eden Onar, “Ben dün akşam 60 TL aldığım hurma, şimdi 70 TL oldu. Devlet nerede? 3 buçuk kilo olan leblebi 32 TL alıyordum, şimdi 70 TL olmuş. Her gün zam her gün zam ne olacak?” diyerek yaşananan ekomik krize tepki gösterdi.

“SATIŞ YAPAMIYORUM… ZAM ZAM NEREYE KADAR?” DİYE BAĞIRDI

Sözcü’den Orhan Bozkurt’un haberine göre; megafonla cadde ortasında zamlara olan tepkisini dile getiren Abdullah Onar'ın yanına gelen polis ekipleri megafonu kapatmasını istedi. Onar ise zamları protesto ettiğini belirterek polisin müdahalesine itiraz etti. Polis ekipleri bunun üzerine protesto eylemi gerçekleştiren Onar'ın elinden mikrofonu alarak gözaltı işlemi uyguladı.

Daha önce Ağrı’dada zamları protesto ettiği için göz altına alınan Onar, Van Valiliği'nin kentte ilan ettiği eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından yine gözaltına alındı.

Seyyar satıcı Abdullah Onar, emniyete alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zamlardan şikayet etmek bile suç oldu Sonraki Haber >>

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:03