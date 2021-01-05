Zamların acısı ocakta çıkacak

Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine değerlendirdi.





TÜİK; tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,25, yıllık yüzde 14,60 oranında arttığını belirtmişti.





TCMB yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar (işlenmemiş ya da yarı mamül maddeler, tarım ürünleri ve madenler) olduğunu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğünü belirtti.





MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON İTİRAFI





TCMB değerlendirmesinde elektrik (yüzde 6), doğalgaz (yüzde 1) ve İstanbul şebeke suyu (yüzde 6,9) zamlarının ocak ayı enflasyonu üzerinde etkisinin görüleceği belirtildi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın değerlendirmesi şöyle: “Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep şartları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir."





TARIMSAL EMTİA FİYATLARI ARTIYOR





Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonunun yükseldiğine işaret edilen değerlendirmede, "Hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür.” tespitinde bulunuldu.