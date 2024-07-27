Zammı beğenmediler: Taksicilerden tepki çeken zam talebi





İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zammın revize edilerek yükseltilmesi için pazartesi günü İBB'ye taksi esnafı adına başvuru yapılacağını açıkladı.

Taksici Mevlüt Çevik ise "Zaten, inen müşterinin çoğu 100 lira verip iniyordu. Bizim zam beklentimiz yüzde 50'ydi" dedi. Taksici Şemsettin Akgöze ise "İndi-bindi en az 110 lira olmalıydı. Bu şekilde kurtarmıyor, mazot kaç para oldu" ifadelerini kullandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre taksiciler, İBB'nin zam kararına karşı kazan kaldırdı, daha yüksek bir zam talep ediyor!UKOME'de dün alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı, taksilerde ise indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, kilometre başına mesafe ücreti ise 17,61 liradan 20 liraya çıkarıldı. Karara toplantıda tepki gösterenSon kararla ilgili konuşan Aksu, "Gerçekten hayretle karşıladık. UKOME heyeti, esnafı hiçe sayarak, dalga geçer gibi bir zam yaptı. Biz hak ettiğimiz oranın tekrar yarısı kadar, İBB'den pazartesi günü zam talebinde bulunacağız. Vatandaşımız da biliyor ki; dünyada en ucuz taksimetre İstanbul'da. Konuyla ilgili talebimizi yineleyeceğiz. İstanbul'da taksimetre ücret tarifesi toplu taşımadan çok çok geride ve ucuz" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)‘nde 25 Temmuz’da düzenlenen toplantıda İstanbul’da toplu ulaşıma dair zam teklifi görüşülmüş; toplu ulaşıma yüzde 13 zam oranı kabul edilmişti. Taksimetre ücret tarifelerine de ortalama yüzde 16.55 oranında olmak üzere çeşitli oranlarda zam yapılmıştı. buna göre taksimetre açılış ücreti 24,55 TL’den 30 TL’ye, mesafe ücreti km başına 17,61 TL’den 20 TL’ye, zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 TL’den 235 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 90 TL’den 100 TL’ye çıkarılmıştı.Eyüp Aksu ise yapılan zammı beğenmeyerek İBB'yi kontak kapatmakla tehdit etmişti.