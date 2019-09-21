Samanyolu Haber /Spor / Zanka ve Muriç attı, Fenerbahçe 3 puanı kaptı /21 Eylül 2019 22:23

Zanka ve Muriç attı, Fenerbahçe 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-Lacivertli ekip, Zanka ve Muriç'in attığı gollerle 3 puana ulaştı.

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Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı yedeğe çeken Yanal, bu ismin yerine ise Adil Rami'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı. 

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. 

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

Konuk Ankaragücü ise sahaya  Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Faty, Moke, İlhan, Hector, Orgill 11'i ile çıktı.

Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe olsa da 16. dakikada sahneye çıkan Orgill, Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. 

Sarı-Lacivertlilerin bu gole cevabı ise gecikmezken 20. dakikada Zanka skora dengeyi getirdi. 

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe aradığı golü 73. dakikada buldu.  

FENERBAHÇE'NİN PUANI 10 OLDU

Emre Belözoğlu'nun başlattığı atakta Max Kruse'nin nefis pasını şık bir vuruşla asiste çeviren Vedat Muric, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. 

Max Kruse bu sezonki 4. asistini yaparken Vedat Muric 3. golüne imza attı.
 
Bu sonuçla 10 puana yükselen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
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