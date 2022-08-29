Zaporijya Nükleer Santrali çevresi ateş altında

Ukrayna’nın nükleer şirketi Energoatom'dan yapılan açıklamada, santrale yönelik saldırılar hakkında yeni bilgi olmadığı ifade edildi.

Ordu, Moskova'nın haftalar önce Sievierodonetsk ve Lisiçansk'ı ele geçirmesinin ardından, savunma güçlerinin, Rusya'nın, stratejik Bakhmut kenti çevresinden sızarak Donbas bölgesi üzerindeki kontrolunu genişletme girişimlerini engellediğini açıkladı. Bölge valilerine göre, Donetsk eyaletindeki Kramatorsk ve Sloviansk kentleri Rus kuvvetleri tarafından gece boyunca bombalandı ancak yeni can kaybı bildirilmedi. Reuters bu haberleri doğrulayamadı.





Rusya Radyolojik Riski Kabul Etmiyor





Amerika Dışişleri Bakanlığı bugün, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki ciddi radyolojik riski kabul etmek istemediğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının nihai taslağını engellemesinin bir nedeninin de bu olduğunu açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tek başına Rusya Federasyonu, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) Onuncu Gözden Geçirme Konferansı'nın sonunda nihai bir belge üzerinde fikir birliğini engelleme kararı aldı. Rusya bunu, yalnızca ciddi radyolojik riski kabul eden dili engellemek için yaptı" denildi.



Açıklama, Rusya'nın Cuma günü, Moskova'nın, Ukrayna'daki eylemlerine yönelik eleştirilere karşı nükleer silahsızlanmanın temel taşı olarak kabul edilen BM anlaşmasının gözden geçirilmesinin son taslağıyla ilgili bir anlaşmayı engellemesinin ardından geldi.



Hafta içinde BM Güvenlik Konseyi’ndeki kritik Ukrayna toplantısında ağırlıklı olarak Zaporijya nükleer tesisinin güvenliği ele alınmış, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, video konferans aracılığıyla katıldığı toplantıda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının sonlandırılması için dünya ülkelerini birleşmeye davet etmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Moskova ve Kiev'in Avrupa'nın en büyük nükleer santralini hedef almakla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulunmasının ciddi uluslararası endişelere yol açmasından sadece bir gün sonra, son 24 saat içinde Ukrayna'nın santrali daha fazla bombaladığını açıkladı.Mart ayında Rus birlikleri tarafından ele geçirilen ancak hala Ukraynalı personel tarafından işletilen savaşın güney cephesindeki tesis, altı aylık çatışmanın en önemli noktalarından biri oldu.Bölge Valisi Oleksandr Starukh bugün Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin,bölgenin ana kenti Zaporijya'da, tesise yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesindeki ve daha doğudaki Orikhiv kasabasında yerleşim binalarını vurduğunu söyledi.Starukh dün de, Ukrayna televizyonunda, bölge sakinlerine radyasyon sızıntısı durumunda iyotun nasıl kullanılacağının öğretildiğini söyledi.Ukrayna ordusu günlük raporunda, Dnipro nehrinin karşı tarafındaki bölgede dokuz kasabanın daha bombalandığını bildirirken, RIA ajansı Rusya Savunma Bakanlığı’nın,Rus hava kuvvetlerinin helikopterlerin tamir edildiği Motor Sich tesisini vurduğunu söylediğini bildirdi. Reuters bu haberi doğrulayamadı.Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna topçu birlikleri tarafından iki ayrı saldırıda ateşlenen dokuz top mermisinin nükleer santralin arazisine düştüğünü söyledi.Konaşenkov, "Şu anda tam zamanlı teknik personel, nükleer santralin teknik durumunu izliyor ve çalışmasını sağlıyor. Nükleer santral alanındaki radyasyon durumu normal seyrini koruyor" dedi.Birleşmiş Milletler ve Kiev, tesisin hedef olmadığından emin olmak için askeri techizatın ve personelin tesisten çekilmesi çağrısında bulundu.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rus güçlerinin tesisi askeri üs haline getirerek tüm kıtayı riske attığını ve orada olmanın bir anlamı olmadığını söyledi.Kuleba, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Rus ordusu fabrikadan çıkmalı" dedi.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), yetkililerinin santrali ziyaret etmesi için izin bekliyor.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cuma günü yaptığı açıklamada, Zaporijya'daki durumun, bombardımandan sonra reaktörlerinden ikisini şebekeye yeniden bağlamanın saatler almasından bir gün sonra, "çok riskli" olduğu konusunda uyardı.Kiev ordusunun günlük raporunda, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin doğu cephesinde Rusya'nın Sloviansk kasabasına ilerlemeye yönelik son girişimini durdurduğu belirtildi.