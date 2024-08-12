Zaporojye nükleer santrali vuruldu

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Rusya tarafından bölge yönetimi, Nükleer tesiste Ukrayna bombardımanı sonucunda yangın meydana geldiğini, insanlara yönelik bir tehdit olmadığını, bölgede radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

Bölge yönetim Başkanı Evgeniy Balitsky, Ukrayna Ordusunun düzenlediği saldırının Zaporozhye Nükleer Enerji Santrali soğutma sistemlerine yapıldığını ve tesisde yangına sebep olduğunu belirtti. Şu anda istasyonun 6 güç ünitesinin tamamı soğuk kapatma durumunda, buhar patlaması veya başka bir sonuç tehlikesi bulunmuyor.Acil Durumlar Bakanlığı yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bölge başkanı, durumun tamamen kontrol edilebilir olduğunu ve istasyon ve halk için herhangi bir sonuç doğurmadığını açıkladı.