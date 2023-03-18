Samanyolu Haber /Gündem / Zara Rusya’dan çekiliyor /18 Mart 2023 18:37

Zara Rusya’dan çekiliyor

Forbes, Zara'nın Rusya'daki yaklaşık 270 mağazasını kalıcı olarak kapatacağını yazdı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Zara, geçen yıl Ekim ayında duyurulan Rusya pazarından çıkmak için anlaşmanın tamamlanmasını ve belirlenen sürenin dolmasını bekliyor.  

Zara’nın sahibi Inditex ise markanın sadece 2022 mali yılı sonunda Rus piyasasından çekilmesinin kayıp olarak 2.211 milyar avro olarak hesapladı.

Yine Inditex bilgisine göre Zara, Rusya'daki 245 mağazayla ilgili varlıkları ve hakları Daher grubuna devretmeyi planlıyor.

Rusya'daki Zara çalışanlarının toplu işten çıkarılması hakkında bilgiler gelmeye başladı.
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