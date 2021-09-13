Zarar 665.5 milyara çıkınca adını değiştirdiler

Piyasa koşullarının dışına çıkarılan KİT'ler veya kamu bankalarının daha ucuza sunduğu hizmet, mal veya daha pahalıya aldığı ürünler için ilgililere sağlanan faydanın vergilerimizden bu kişilere doğrudan pay aktarılması anlamına geldiğini vurgulayan Bingöl, “Vergilerimizle finanse edilen kaynakların kimlere, hangi amaçla, nasıl verildiği, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı vergi ödeyen herkesin sorması gereken sorular” diye konuştu.









Ziraat Bankası 16 yılda aktarılan 23.8 milyar lirayla rekortmen





2006 yılından 2021 Temmuz ayına kadar bütçeden kamu kuruluşlarına aktarılan “görev zararı” ödemesi 665 milyar 513 milyon liraya ulaşınca, adının “görevlendirme gideri” olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, görev zararlarına bütçe kodundan hareketle baktığında kodun aynı ama ismin farklılaştığını gördüğünü belirterek, “Bizim ‘görev zararları'nın adı ‘görevlendirme gideri' oluvermiş. Zarar kelimesi yerine gider denilmesi, görev zararı harcamasını yapanlara psikolojik bir rahatlık sağlıyor olsa gerek. Korkum, bu rahatlıkla son yıllarda artan görev zararlarının daha da hızlanarak çoğalması” dedi.Sözcü'nün haberine göre, Bütçe hakkını ilgilendiren ve görev zararı uygulamasının iktidarlar tarafından suistimal edilebilme kabiliyetini yansıtan diğer bir hususun bu harcamaların çoğu yıl başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşmesi olduğuna dikkat çeken Bingöl, şunları söyledi:“2006-2020 dönemini kapsayan 15 yılın 10'unda görev zararı harcamaları bütçe ödeneğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında 55.8 milyar lira bütçe ödeneğine karşılık görev zararı harcaması ödeneğin yüzde 44.8 oranında 80.9 milyar lira oldu. Bu durum, demokrasinin olmazsa olmazı olan bütçe hakkı açısından ayrıca irdelenmesi gereken bir husustur.”Bingöl, tablodaki rakamların bütçeye yansıyanlar olduğunu, sözlü talimatla verilen batık krediler ve diğer uygulamalardan kaynaklı devasa zararların ise bütçede bile gözükmediğine dikkat çekti.Bütçeden 16 yılda aktarılan 23.8 milyar lirayla en fazla görev zararı yazılan kurum Ziraat Bankası oldu. Onu 14.2 milyarla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 13.5 milyarla Halk Bankası, 9.4 milyarla da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu izliyor. Ziraat Bankası 2006'da 130 milyon lira zararla diğer kamu kurumlarıyla başa baş giderken, 2012'den sonra şirazesi kaydı. Geçen yılki görev zararı 4.4 milyarı aşarken, ilk 7 ayda kaydettiği 2 milyar 295 milyon lira yeni bir rekorun habercisi.