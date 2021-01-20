Zarar rekoru!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali yıl ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. 6 aylık sonuçlara göre tüm kulüplerin zararı arttı.







Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören futbol kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mali yıl ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.





GALATASARAY ZARAR REKORTMENİ





Galatasaray'ın zararı 169,7 milyon lirayı buldu. 2019 yılının aynı döneminde 3,73 milyon lira zarar gerçekleşmişti.





Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zararı ise azaldı. Fenerbahçe aynı dönem için 19,4 milyon lira zarar açıkladı; kulüp 2019 aynı dönemde 54,9 milyon lira zarar beyan etmişti.





Beşiktaş aynı dönemde 187,4 milyon lira zarar bildirdi, Beşiktaş'ın zararı 2019'un aynı döneminde 84,9 milyon lira zarar gerçekleşti.





ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜN ZARARI KATLANARAK ARTIYOR





Rakamlara 6 aylık olarak bakıldığında ise tüm kulüplerinin zararının arttığı görüldü.







Galatasaray'ın 2020 yılı haziran-kasım döneminde net dönem zararı 209,3 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kulüp 75,9 milyon TL kâr açıklamıştı.





Beşiktaş'ın aynı dönemde zararı 227,8 milyon TL oldu, geçen yılın aynı döneminde zarar 151,7 milyon TL olarak kaydedilmişti.





Fenerbahçe'nin ise Haziran-Kasım 2020 döneminde dönem zararı 48,8 milyon TL oldu. Kulüp geçen yıl aynı dönemde 28,5 milyon dönem kârı açıklamıştı.